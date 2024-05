Wien-Champion kurz nach 40. Geburtstag gestorben

„Heute, am 20.05.2024, ist mein Blutsbruder John Klinger, wenige Tage nach seinem 40. Geburtstag, völlig unerwartet verstorben“, verkündete Wrestling-Kollege Cash Money Erkan die traurige Nachricht in der Nacht auf Dienstag. Erst am 14. Mai hatte „Bad Bones“ seinen runden Geburtstag gefeiert.