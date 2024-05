Raisi-Absturz: Iran bat Erzfeind USA um Hilfe

Dies erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag in Washington. „Wir wurden von der iranischen Regierung um Unterstützung gebeten“, hielt er sich jedoch bedeckt, um was für ein Hilfsansuchen genau es sich gehandelt haben soll – Mutmaßungen schätzen, dass es sich um Unterstützung bei der Ortung des Hubschraubers oder auch der Bergung der Opfer handeln könnte.