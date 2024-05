Wunder geschehen

Der Glaube an Wunder könnte einem ja tatsächlich abhandenkommen in einer Welt, die so viele Wunder nötig hätte. Vielleicht sollte gerade die Kirche deswegen ja nicht allzu streng sein mit ihren neuen Regeln und bei dem einen oder anderen unerklärlichen Mirakel ein Auge zudrücken. Die Menschen brauchen ein paar Wunder, wenn die Realität so düster scheint. Zumindest den Glauben daran, denn in ihm steckt Hoffnung, die in einer so hoffnungslos wirkenden Zeit nicht verloren gehen darf.