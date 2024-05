Biden: „Israel begeht keinen Völkermord“

Der US-Staatschef wies am Montag während einer Veranstaltung zu Ehren jüdischer Beiträge zur amerikanischen Geschichte, Kultur und Wissenschaft Anschuldigungen gegen die israelische Führung zurück, sie begehe im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen einen Völkermord an Palästinensern. „Entgegen den Anschuldigungen des Internationalen Gerichtshofs gegen Israel handelt es sich nicht um Völkermord“, sagte Biden. „Wir weisen das zurück. Wir stehen an der Seite Israels.“