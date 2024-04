Innsbruck: Neubeginn ist nun Gebot der Stunde!

„Privatwirtschaftlich gesehen eine Insolvenz“

Apropos Stadt-VP: Nach der Bankrotterklärung am Wahltag vor zwei Wochen ist auch dort ein Neubeginn unumgänglich. Und zwar mit neuen Köpfen! All jene Personen, die an diesem schlechtesten Innsbrucker VP-Wahlergebnis aller Zeiten mit Schuld tragen, sollten, nein müssen, ihren Hut nehmen und einsehen, dass ihre Zeit in der Politik endgültig vorbei ist.