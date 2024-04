Gegner auf Wahlparty: Steht hier neue Koalition?

„Caprese“-Koalition in Innsbruck wahrscheinlich

Bemerkenswert und politisch pikant: Der in der Stichwahl unterlegene mittlerweile Ex-Stadtchef Georg Willi (Grüne) gesellte sich ebenso zu Anzengruber auf die Treibhaus-Bühne wie SPÖ-Bürgermeisterkandidatin Stadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ). „Wir werden etwas Gutes tun“, deutete Anzengruber leise eine künftige Zusammenarbeit an.