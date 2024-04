Eco Austria: Vermögenssteuer wäre wenig nachhaltig

In der von der ÖVP-nahen Julius-Raab-Stiftung und der Raiffeisen NÖ-Wien finanzierten Studie geht Eco Austria vom Vermögenssteuer-Modell der Arbeiterkammer aus. Dieses entspricht in weiten Teilen auch der von der SPÖ geforderten „Millionärssteuer“. Aufgrund der vorgesehenen hohen Freibeträge von einer Million Euro sowie einer Ausnahme für das Eigenheim würden vor allem Unternehmensbeteiligungen zur Bemessungsgrundlage beitragen, so Eco Austria. Daher würde die Investitionstätigkeit durch die Einführung einer solchen Vermögenssteuer deutlich gedämpft.