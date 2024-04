Drei Astronauten am Weg zur Raumstation „Tiangong“

China hat am Donnerstag seine nächste Astronauten-Crew zur Raumstation „Tiangong“ (Himmelspalast) ins All geschickt. Das Raumschiff „Shenzhou 18“ mit drei Männern an Bord hob am späten Abend (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi im Nordwesten der Volksrepublik ab.