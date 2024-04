Lustiger Faschingsumzug nahm ein böses Ende

Passiert ist das folgenschwere Malheur am 21. Jänner im Rahmen des Faschingsumzuges in Vandans. Mit seiner Freundin besucht der Angeklagte damals die Veranstaltung. Man trinkt und feiert ausgelassen bis in den Abend hinein, als plötzlich die Stimmung kippt, weil der mittlerweile stark betrunkene Angeklagte andere Passanten belästigt.