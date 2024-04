LG will gegen Patent-Trittbrettfahrer vorgehen

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution (LGES) will wegen zunehmender Verletzungen seiner Patentrechte neue Wege bei der Lizenzierung seiner Batterietechnologien gehen. „In den vergangenen zwei bis drei Jahren sind weltweit Heerscharen von Nachzüglern im Elektroautobatteriegeschäft aufgetaucht, was zu einem Preiskampf und Patentverletzungen geführt hat“, sagte Lee Han Sun, Leiter des Zentrums für geistiges Eigentum bei LGES, am Mittwoch.