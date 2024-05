Älteste Disco des Landes bittet zum letzten Tanz

Seit 53 Jahren geht im „Gei“ in Timelkam an Wochenenden die Post ab. Zuletzt machten die vielen Dorffeste der Disco große Konkurrenz. Jeden Freitag und Samstag aufzupserren, rentiert sich nicht mehr. Deshalb wird das Lokal nur noch zu bestimmten Anlässen öffnen. Die Closing-Party steigt am Mittwoch, 8. Mai.