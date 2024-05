Lewandowski trifft – muss er trotzdem gehen?

Nunez für Lewandowski?

Und dann passt dazu auch der jüngste Bericht der „Sun“. Darin zu lesen: Barca solle bereits an einem Ersatz für Lewandowski basteln. Der trägt den Namen Darwin Nunez und aktuell das Leiberl des FC Liverpool. Dort scheint er zwar auf Touren zu kommen, so richtig eingeschlagen hat er allerdings nicht. Liverpool soll an seiner Abgabe ebenso durchaus interessiert wie an jener von Super-Stürmer (und -Diva) Mo Salah, den es in die Wüste ziehen könnte.