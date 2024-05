Feuer-Serie: Schon wieder brannte es in Gemeinde

Ein mitten im Ort angezündeter Stadl und zuvor Zündeleien im Wald – in Feldkirchen an der Donau (OÖ) ist die Sorge vor einer Brandstifter-Serie groß. Schon in den vergangenen Tagen stieg die Aufregung in der Gemeinde immer weiter an, denn in der Nacht auf Montag brannte es erneut in einem Nebengebäude eines Bauernhofes.