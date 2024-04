Ändert „Erleuchtung“ der USA den Kriegsverlauf?

„Die Hilfe kommt viel zu spät, da die Ukraine aufgrund des Materialmangels im Oktober 2023 die Initiative verloren hat“, so Kateryna Stepanenko, Russland-Analystin am Institute for the Study of War. Seit Oktober hätte die Ukraine 583 Quadratkilometer Territorium an die russischen Streitkräfte verloren, was größtenteils auf einen Mangel an Artillerie zurückzuführen sei. Russland hatte zudem Zeit, sich auf die für das späte Frühjahr oder den frühen Sommer erwarteten Offensivoperationen vorzubereiten. Das neue Paket ist also nur ein dringend benötigtes Pflaster.