Darf Putin als Diktator bezeichnet werden?

In Europa ist von „Pseudowahlen“ die Rede. Der belarussische Machthaber und Putin-Handlanger Alexander Lukaschenko galt lange Zeit als letzter Diktator Europas. In der Wahrnehmung vieler muss diese Liste spätestens seit dem Überfall auf die Ukraine um einen Eintrag erweitert werden. Westliche Medien rufen Staatenführer in ihren Leitartikeln dazu auf, den erwartbaren Erdrutschsieg Putins nicht anzuerkennen und den Kremlchef als das zu bezeichnen, was er ist: ein Diktator.