Marine-Helis kollidieren bei Übung – zehn Tote

Der Vorfall habe sich auf dem Stützpunkt Lumut im westlichen Bundesstaat Perak ereignet, teilte die Marine am Dienstag mit. Ein in Sozialen Medien kursierendes Video zeigte mehrere Hubschrauber, die in Formation flogen. Dann berührte der Rotor eines Helikopters einen anderen und beide Maschinen stürzten ab.