Sunak brachte Asylpaket mit Ruanda durch

Erste Maschine in zehn bis zwölf Wochen

Die erste Maschine solle in zehn bis zwölf Wochen abheben, kündige Sunak an. Für die Abschiebungen seien kommerzielle Charterflüge gebucht worden. Zudem seien bereits Hunderte Menschen, darunter Richterinnen und Richter, ausgewählt worden, um mögliche Klagen zu bearbeiten.