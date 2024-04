St. Pöltens Künstler malt sich schon den Titel aus

„Angefangen hat alles auf der High School in den USA, auch auf dem College hab ich zum Vergnügen gemalt“, erzählt der Nigerianer. Als er im Sommer nach St. Pölten kam, musste bald eine Staffelei in seine Wohnung. Das Kunst-Geschäft im Traisenpark hatte sogar eine in der passender Größe für den 2,05-m-Riesen.