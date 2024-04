Stänkerei nach Fest endete mit Messerstecherei

Abwehrverletzungen an den Händen

Die beiden Männer erlitten dabei Abwehrverletzungen an jeweils einer Hand und Blessuren am Kopf. Sie wurden ins Klinikum Freistadt eingeliefert. Als Täterbeschreibung gaben die beiden an: zwei Männer, zwischen 14 und 18 Jahren, „Waldviertler Dialekt“.

Hinweise erbeten

Die Polizeiinspektion bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4311.