Frau Holle schickt uns noch einen weißen Gruß

Dichtes Schneetreiben und Winterlandschaft, wohin die Linse blickt: Dieses Bild bot sich am Donnerstagvormittag den Webcams in oberösterreichischen Skigebieten und in höheren Lagen im Mühlviertel. Auch manche Orte wie etwa Bad Leonfelden waren am Morgen von einer durchgehenden Schneeschicht bedeckt.