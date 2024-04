Von der Stalltür zum Abenteuer

„In der ungezwungenen Atmosphäre, in der man Land und Leute kennenlernt und Kindern den Umgang mit Tieren zeigt, liegt der Anreiz für viele Familien, sich für einen Urlaub am Bauernhof zu entscheiden“, ist Astrid Schoberer-Németh, Geschäftsführerin des Landesverbandes Urlaub am Bauernhof in der Steiermark, überzeugt. 1245 solcher bäuerlichen Betriebe sind es hier, davon über 400 qualitätsgeprüft und beim Landesverband Urlaub am Bauernhof Mitglied.