Verirrte Wanderer per Helikopter ins Tal geflogen

Eine Stunde herumgeirrt

Zwei 59-Jährige kehrten jedoch nicht um, sondern wollten einen „Kogel“ im weglosen Gelände in einem Rechtsbogen umrunden, um so wieder zu ihren Freunden zu stoßen. Da sie ihre Freunde jedoch nach geraumer Zeit noch immer nicht gefunden hatten, gingen sie nun wieder nach links, um wieder – so ihre Einschätzung – in Richtung Gosau zu kommen. Nach rund einer Stunde des Herumirrens im weglosen Gelände verständigten sie via Notruf die Bergrettung.