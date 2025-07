EM-Thriller: Warum dieser Elfer wiederholt wurde

Das war nun am Sonntag bei Beth Mead der Fall. Die Engländerin musste ihren Elfmeter wiederholen, scheiterte dann bei ihrem zweiten Versuch an Spaniens Torhüterin Cata Coll. Am Ende durfte die Arsenal-Stürmerin dennoch jubeln, England entschied das Elfmeterschießen gegen Spanien für sich und verteidigte in Basel erfolgreich den EM-Titel.