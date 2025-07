Meisterfeier-Krawalle: Neun Männer ausgeforscht

Die Vorwürfe gegen die Verdächtigen haben es in sich: Sie sollen vermummt Pyrotechnik in die feiernde Menschenmenge am Stadionvorplatz geworfen und danach einschreitende Securitys und Polizisten mit Holzlatten und Stangen attackiert haben. Weiters wurden Bierbänke, -tische, Glasflaschen und eine volle Mülltonne auf die Einsatzkräfte geworfen. Fünf Stadion-Sicherheitsmitarbeiter und zwei Polizisten wurden dabei verletzt. Es bedurfte eines „massiven Einschreitens“ der Einsatzeinheit und weiterer Polizeikräfte, um die Randale in den Griff zu bekommen. Die Meisterfeier fand ein unrühmliches Ende und wurde vorzeitig für beendet erklärt.