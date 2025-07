Valentina (60): „Möchte wirklich gerne arbeiten“

Valentina Magera aus Kiew lebt jetzt in Gols. Sie kam 2022 nach Beginn des Krieges in ihrer Heimat ins Burgenland. Ihr Mann arbeitete von Anfang an – und auch sie möchte nicht untätig herumsitzen. Deshalb hat sie Deutsch-Kurse belegt und sich beim Arbeitsmarktservice gemeldet. Das Problem: Valentina ist mittlerweile 60.