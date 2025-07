Flüchtende Badegäste teils eingeschlossen

Am schlimmsten ist die Lage derzeit in Villasimius im Süden der italienischen Insel, wo die Brände bereits bis nahe an den Strand vorgedrungen sind: Die Fluchtwege für Badegäste dort wurden durch das Feuer fast vollständig blockiert. Ihre Evakuierung auf dem Seeweg wurde wiederum durch den starken Mistral-Wind, der seit Stunden über den Süden Sardiniens hinwegfegt, erheblich erschwert: