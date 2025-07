KTM nimmt Produktion wieder auf und sucht Personal

Alle rund 1000 Mitarbeitenden der Fertigung seien in den Normalbetrieb in ihren Stammwerken in Mattighofen und Munderfing (Bezirk Braunau) zurückgekehrt, informierte das Unternehmen Montagfrüh. Parallel dazu sei man sogar wieder auf Personalsuche.

Wenige Wochen nachdem KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH 2024 Insolvenz angemeldet hatten, war die Fertigung der Motorräder schon einmal für drei Monate eingestellt worden. Dass sie nach dem erfolgreichen Sanierungsverfahren neuerlich heruntergefahren werden musste, war mit fehlenden Bauteilen begründet worden. Denn im Sanierungsverfahren war es für 90 Tage nicht möglich gewesen, neue Verpflichtungen einzugehen, was zu Lieferengpässen geführt hatte.

Lieferketten reaktiviert

Mittlerweile wurden die Lieferketten reaktiviert. Auch der Abverkauf der Lagerbestände lief offenbar besser als erwartet. Für das erste Halbjahr 2025 sieht CEO Gottfried Neumeister KTM mit weltweit 100.391 verkauften Maschinen an Endkunden „wieder auf Erfolgskurs“. Weitere 50.286 Stück wurden an Händler und Importeure geliefert.