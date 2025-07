Verkehrsrowdys zückten bei Überholmanöver Pistole

Es waren unfassbare Szenen, die sich am Sonntagnachmittag im Tiroler Bezirk Imst abspielten. Ein 18-jähriger Einheimischer, der in Begleitung eines gleichaltrigen Bekannten und eines 15-jährigen Mädchens war, bretterte mit seinem Pkw auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Ötztaler Höhe. Kurz vor Roppen fuhr der Fahrer dicht auf den Wagen des Pärchens auf – und setzte letztlich zum Überholen an!