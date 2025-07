„Mannschaft hat in dem Hexenkessel alles gegeben“

Bolla-Geschoss traf Wacker mitten ins Herz

Doch all der aufopfernde Kampf half in der 78. Minute nichts: Nach einem Foul von Sy an der Strafraumgrenze an Sangare hämmerte Bolla den fälligen Freistoß mit geschätzten 120 km/h ins Kreuzeck – 0:1.