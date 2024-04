Ansturm auf Wahlärzte überfordert das System

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) kommt in Oberösterreich beim Abarbeiten der eingereichten Rechnungen von Wahlarzt-Honoraren nicht nach. Nun muss man sogar auf Leiharbeiter zurückgreifen, um die Flut an Anträgen abzuarbeiten. Künftig will man aber auf andere Maßnahmen setzen.