Lenker nach Unfall von Ersthelfern wiederbelebt

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend im Hausruckviertel. Ein 30-Jähriger hatte die Kontrolle über seinen Oldtimer verloren und war gegen einen Baum gefahren. Ersthelfer reanimierten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettung erfolgreich, dann wurde er ins Spital nach Salzburg geflogen.
Gegen 17.30 Uhr geriet ein 30-Jähriger aus unbekannter Ursache in Pilsbach in einer leichten Linkskurve zuerst aufs Bankett und dann links von der Fahrbahn ab, bevor er mit seinem Mercedes-Oldtimer gegen einen Baum krachte.
Ersthelfer reanimierten
Ersthelfer setzten sofort die Rettungskette in Gange und begannen mit der Reanimation des schwer verletzten Mannes – die war erfolgreich. Schließlich wurde der 30-Jährige mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Der rund 40 Jahre alte Mercedes W124 wurde komplett zerstört.
Kommentare
