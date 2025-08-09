Lenker nach Unfall von Ersthelfern wiederbelebt

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend im Hausruckviertel. Ein 30-Jähriger hatte die Kontrolle über seinen Oldtimer verloren und war gegen einen Baum gefahren. Ersthelfer reanimierten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettung erfolgreich, dann wurde er ins Spital nach Salzburg geflogen.