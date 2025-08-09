Bewohner schrien von ihren Balkonen um Hilfe

Brandursache noch unklar

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand im Bereich des Elektro-Herdes ausgebrochen, die vordere rechte Kochstelle des Ceranfeldes war eingeschaltet gewesen. Der Bewohner gab bei einer Erstbefragung allerdings an, dass er seit Jahren nicht mehr kochen würde. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Ermittlungen laufen.