Irre! Sogar in den USA ist die SV Ried ein Thema

Durch Daten entdeckt

Wie es dazu kam? „Ein Journalist vom ,The Atheltic‘, ein Ableger der ,New York Times‘, ist aufgrund unserer Daten der letzten Saison auf uns gestoßen und hat angefragt, ob er ein Interview führen kann über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und wie wir Fußball denken“, sagt Senft. „Ich habe gewusst, dass wir die letzten zwei Jahre sehr gute Daten hatten, aber dass es so weite Kreise zieht, damit hab’ ich nicht gerechnet. Das freut mich für alle, die da mitgewirkt haben“, so der Coach weiter.