Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großer Bericht

Irre! Sogar in den USA ist die SV Ried ein Thema

Oberösterreich
09.08.2025 10:00
Max Senft ist in den USA im Fokus.
Max Senft ist in den USA im Fokus.(Bild: GEPA)

Vorm Bundesliga-Duell am Samstag in Altach berichtete die „New York Times“ über Ried-Coach Maximilian Senft, seinen Weg vom Poker-Tisch auf die Trainer-Bank und seine erfolgreiche Arbeit beim Aufsteiger. Vor allem die Daten in der 2. Liga interessierten die US-Zeitung besonders.

0 Kommentare

Über 6000 Kilometer und ein großer Ozean trennen das beschauliche Ried im Innkreis und die Weltmetropole New York mit 8,47 Millionen Einwohnern. Und dennoch sind der Bundesliga-Aufsteiger und sein Trainer Max Senft plötzlich in den USA Gesprächsthema.

Denn die renommierte Zeitung „New York Times“ mit 11,88 Millionen Abonnenten und 11,3 Millionen Online-Abonnenten schrieb nach dem überraschenden 2:2 zum Auftakt gegen Red Bull Salzburg einen Artikel über den 36-Jährigen und seinen ungewöhnlichen Weg vom Poker-Spieler zum erfolgreichen Trainer und seine Arbeit bei den Innviertlern.

Durch Daten entdeckt
Wie es dazu kam? „Ein Journalist vom ,The Atheltic‘, ein Ableger der ,New York Times‘, ist aufgrund unserer Daten der letzten Saison auf uns gestoßen und hat angefragt, ob er ein Interview führen kann über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und wie wir Fußball denken“, sagt Senft. „Ich habe gewusst, dass wir die letzten zwei Jahre sehr gute Daten hatten, aber dass es so weite Kreise zieht, damit hab’ ich nicht gerechnet. Das freut mich für alle, die da mitgewirkt haben“, so der Coach weiter.

Top in Liga 2
Welche Daten er genau meint? „Es geht dabei unter anderem um die Expected Points, also wie viele Punkte hätten wir nach unseren Chancen im Vergleich zum Marktwert in der Liga haben sollen. Und da sind wir im internationalen Vergleich sehr nach oben ausgerissen“, so Senft, der wohl einer der wenigen heimischen Trainer ist, dessen Arbeit jenseits des großen Teichs für Aufmerksamkeit sorgte.

„Das ist natürlich cool, hat uns auch alle sehr gefreut, aber schlussendlich spielen wir am Samstag in Altach und das ist immer noch das Wichtigste, dass wir das Spiel dort gewinnen!“

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
216.679 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
198.797 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
139.760 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1458 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1207 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
878 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Oberösterreich
Brand in Wohnhaus
Bewohner schrien von ihren Balkonen um Hilfe
Großer Bericht
Irre! Sogar in den USA ist die SV Ried ein Thema
Krone Plus Logo
Es gibt Urteile:
Bitte ein bisserl leiser quaken, krähen und mähen!
Immer wieder Angriffe
Warum Schwäne am Attersee die Gemüter spalten
Bundesliga im Ticker
SCR Altach gegen SV Ried, LIVE ab 17 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf