Traditionsduell

Wo die Mühlviertler kurzen Prozess machen wollen

Oberösterreich
09.08.2025 12:30
Ob allein mit der Motorsäge oder im Zweierteam an der Zugsäge – es zählt Präzision ebenso wie ...
Ob allein mit der Motorsäge oder im Zweierteam an der Zugsäge – es zählt Präzision ebenso wie Muskelkraft.(Bild: Fremdenverkehrsverein Karlstift)

Karlstift – ein kleiner Ort, ein großes Duell. Wenn an Maria Himmelfahrt (15. August) wieder die Zugsägen kreischen und das Holz splittert, dann ist im nördlichen Waldviertel Hochspannung angesagt: Die Holzhackerelite trifft sich zur 31. Ausgabe des traditionsreichsten Holzhackerwettbewerbs Österreichs – und dabei geht’s nicht nur um Muskelkraft.

Seit mehr als drei Jahrzehnten duellieren sich beim legendären Karlstifter Wettbewerb die besten Holzknechte des Mühl- und Waldviertels – und das mit einer Mischung aus Präzision, Tradition und einer guten Portion Schmäh.

Rein weibliches Team will Naturburschen einheizen
Dass dabei die Mühlviertler regelmäßig die Nase vorn haben, ist für die Waldviertler Ansporn und Herausforderung zugleich. Die Rivalität der beiden Regionen wird hier nicht mit Worten, sondern mit Äxten und Motorsägen ausgetragen – und das vor rund 1000 Zusehern. Die Zweierteams – ob Mühlviertler Naturburschen, Waldviertler Kraftlackln oder heuer erstmals ein rein weibliches Team – müssen sich in fünf knallharten Disziplinen beweisen.

Ob Tradition, Muskelspiel oder pure Lebensfreude – der Holzhackerbewerb in Karlstift ist mehr ...
Ob Tradition, Muskelspiel oder pure Lebensfreude – der Holzhackerbewerb in Karlstift ist mehr als ein Wettkampf.(Bild: Fremdenverkehrsverein Karlstift)

Sieben Meter hoher Baum wird gefällt
Gesägt wird mit der klassischen Zugsäge, gehackt mit der Axt. Baumstämme müssen von Hand entastet und sogar ein sieben Meter hoher Baum in eine exakt vorgegebene Richtung gefällt werden. Ob sich wieder die Mühlviertler Burschen den Sieg sichern oder ob das Heimteam zurückschlägt, ist völlig offen. Besonders spannend: Das Damenteam, das bereits im Vorfeld für Aufsehen sorgt und verspricht, den Männerteams ordentlich einzuheizen. 

Spektakel startet um 13.30 Uhr
Das Spektakel startet wie jedes Jahr am Feiertag, dem 15. August, um 13.30 Uhr in der überdachten Holzhackerarena von Karlstift – bei jedem Wetter also ein sicheres Terrain für Holz, Schweiß und Applaus. Bereits ab 13 Uhr rollen zudem die Oldtimerclubs an, um ihre historischen Schmuckstücke zu präsentieren – inklusive Prämierung der schönsten Gefährte.

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
