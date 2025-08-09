Wo die Mühlviertler kurzen Prozess machen wollen

Sieben Meter hoher Baum wird gefällt

Gesägt wird mit der klassischen Zugsäge, gehackt mit der Axt. Baumstämme müssen von Hand entastet und sogar ein sieben Meter hoher Baum in eine exakt vorgegebene Richtung gefällt werden. Ob sich wieder die Mühlviertler Burschen den Sieg sichern oder ob das Heimteam zurückschlägt, ist völlig offen. Besonders spannend: Das Damenteam, das bereits im Vorfeld für Aufsehen sorgt und verspricht, den Männerteams ordentlich einzuheizen.