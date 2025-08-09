Na Bim – so fährt die „Krone“ jetzt durch Linz

Seit Donnerstag zieht sie wieder alle Blicke auf sich: die „Krone“-Straßenbahn der Linz Linien – frisch beklebt und nun im strahlenden Rot unterwegs. Rückblick: Bereits seit fast 20 Jahren rollt eine Tram im „Krone“-Design durchs Linzer Stadtgebiet: lange Zeit im rot-weiß-roten-Look, zuletzt in Gelb – und nun komplett neu gestaltet.
Für das neue Design sorgt die Gutenberg-Werbering GmbH, welche die Beklebung umgesetzt hat. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen aus Linz und Oberösterreich – jene, die das Land jeden Tag beleben, gestalten und natürlich die „Krone“ lesen – ob in der gedruckten Ausgabe oder im Internet.
„Krone lesen. Linz gspian.“
„Krone lesen. Linz gspian.“ – einer von mehreren neuen Slogans. Damit zeigt die „OÖ-Krone“ einmal mehr, was sie ist: ein Sprachrohr aus der Gesellschaft, das von den Geschichten am Stammtisch bis in die Redaktion reicht. „Weil wir Linzer eben san, wie ma san, gehört auch der Dialekt dazu – wie die Torte zu Linz.“ Und wer genauer hinsieht, entdeckt: Wer will, kann mit einem Scan des QR-Codes an der Bim direkt auf krone.at/ooe vorbeischauen.
Für Nähe zu den Menschen
„OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska: „Unsere neue Bim zeigt, wofür die ,Krone’ steht: für Nähe zu den Menschen, für ihre Anliegen – und für gute Geschichten, von denen es nie genug geben kann. Egal ob am Frühstückstisch, in der Straßenbahn oder am Handy: Wir sind dort, wo unsere Leser sind.“
