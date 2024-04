„Innsbrucker, ihr habt‘s uns gar nicht verdient“

„Außerparlamentarische Opposition“

Noch am Wahlabend ließ Depaoli offen, ob und wie es mit dem „Gerechten Innsbruck“ weitergeht. Am Montag hieß es dann in einer Aussendung: „Das Gerechte Innsbruck wird es auch weiterhin geben, auch wenn wir in den nächsten Jahren als außerparlamentarische Opposition über kein Antrags- bzw. Anfragerecht verfügen.“ Man fühle sich „jenen Innsbruckerinnen und Innsbruckern verpflichtet, die uns ihr Vertrauen schenkten“, so Depaoli abschließend.