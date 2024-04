ÖVP-Debakel: Kein Rücktritt, Empfehlung für „Ex“

Er galt als Hoffnungsträger der Volkspartei, sollte Amtsinhaber Georg Willi von den Grünen in die Knie zwingen und den Innsbrucker Bürgermeistersessel für die Schwarzen zurückerobern: Ex-Staatssekretär Florian Tursky. Mit dem Bündnis „Das neue Innsbruck“ hat er alles riskiert – und am Wahltag letztlich alles verloren. Am Montag gab er eine brisante Wahlempfehlung für die Stichwahl ab.