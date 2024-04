33-Jährige wurde in Unfallwrack eingeklemmt

Sonntagabend heulte in Perg (OÖ) die Sirene der Feuerwehr auf. Eine 33-jährige Autofahrerin geriet in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern, krachte frontal in den Gegenverkehr. Die Frau wurde dabei in ihrem Wrack eingeklemmt, musste schwer verletzt von den Einsatzkräften geborgen werden.