Betrüger lockten mit Gesicht von Weichselbraun

Van der Bellen wirbt für Trading-Plattform

In diesen Deepfake-Videos verspricht beispielsweise Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Parlamentssitzung den Zugang zu einer automatisierten Trading-Plattform oder Armin Assinger erklärt, wie er mit einem geheimen Investment-Trick über 2 Millionen Euro verdient hat. Oder Miriam Weichselbraun berichtet in einem Interview, wie sie passives Einkommen generiert. Keines dieser Videos ist echt. Die betroffenen Prominenten wissen oft gar nicht, dass es die Videos gibt.