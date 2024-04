Conchita liebt den Erzherzog und plant neue Songs

War ich schon mal hier?

Mit der Traunseestadt verbindet Neuwirth vieles: „Ich war vor kurzem da, bin im Toscana Park spaziert. Da denke ich plötzlich: Da war ich schon einmal! Und tatsächlich. Mir ist eingefallen, dass ich an der Hand meiner Oma als Kleinkind durch den Park spaziert bin. Ich bin ja in Gmunden geboren, in Ebensee aufgewachsen, habe dann in der Obersteiermark gewohnt. Diese Erinnerung ist mir so eingefahren, so eine Vertrautheit – dass ich gerade hier singe, darauf freue ich mich.“