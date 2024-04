Dealer (21) versorgte AHS-Schüler mit Cannabis

Wie Polizeisprecher Markus Dittrich mitteilte, dürfte der 21-Jährige – ein österreichischer Staatsbürger – in der Schule „Stammkundschaft“ gehabt haben. Mindestens zehn Abnehmerinnen und Abnehmer sollen regelmäßig bei ihm eingekauft haben. In der Wohnung des 21-Jährigen konnte die Polizei 62 Gramm Cannabiskraut und 705 Euro in bar sicherstellen.