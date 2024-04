Diese Expertin will Babler für roten Top-Platz

In genau zwei Wochen will die SPÖ im Parteivorstand ihre Bundesliste beschließen. Wie die „Krone“ aus Wirtschaftskreisen erfuhr, soll Parteichef Andreas Babler versuchen, eine SPÖ-nahe Expertin für einen prominenten Listenplatz zu gewinnen. Um wen es sich handelt und was die Partei und die Expertin dazu sagen.