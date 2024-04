E-Fuels, grüne Energie: SPÖ und ÖVP im Widerspruch

Auch beim Management von CO2-Ausstoß denken SPÖ und ÖVP in völlig unterschiedliche Richtungen. Die Volkspartei beschäftigt sich gerade intensiv mit der Frage der Speicherung von CO2 in leere Gasspeicher unter der Erde, Babler propagiert die CO2-Reduktion durch Innovation. Der Staat soll dabei eine wichtige Rolle spielen.

SPÖ-Chef setzt auf mehr Staat

Babler will einen 20 Milliarden Euro schweren Transformationsfonds schaffen, der von der Staatsholding ÖBAG verwaltet wird und in Unternehmen investiert. Das Geld soll in Form von Zuschüssen, Garantien oder Unternehmensbeteiligungen fließen. „Wir laufen Gefahr, die Transformation zu verschlafen“, sagt Babler. Mit staatlichen Investitionen will er Arbeitsplätze und Standort sichern. Der türkis-grünen Regierung wirft er Tatenlosigkeit vor.