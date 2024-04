Wird der neue LASK-Trainer zum Serien-Killer?

Man kann es vor dem heutigen Match des LASK gegen Salzburg drehen und wenden, wie man will: Einfach wird es für die Linzer nicht. Nicht einmal dann, wenn man an das althergebrachte Sprichwort „Neue Besen kehren gut“ glaubt. Denn Neo-Trainer Max Ritscher war Teil des Systems unter Ex Thomas Sageder, betonte, dass er nicht viel ändern und am Sageder-Stil festhalten werde: „Meine Idee vom Fußball ist, dass wir intensiv spielen, mit Feuer. Ich will eine Mannschaft sehen, die 90 Minuten alles füreinander gibt.“ Und der 30-Jährige gebrauchte auch Sätze, die wohl jeder Neue von sich geben würde: „Wir müssen zusammenrücken und als geschlossene Einheit auftreten.“ Dass in dieser durch Trainerwechsel und Fan-Proteste aufgeheizten Situation ausgerechnet der Meister nach Linz kommt, könnte nach beide Richtungen ausschlagen.