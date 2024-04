Ausweichmanöver von Pkw kam Radler teuer zu stehen

Ein 18-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Ried im Innkreis fuhr am Donnerstag gegen 17.24 Uhr auf der L1083 in Richtung Eitzing. Im Gemeindegebiet Eitzing überholte er einen in der gleichen Richtung fahrenden Radfahrer. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden PKW übersehen haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 18-Jährige seinen PKW wieder nach rechts und touchierte dabei den 34-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Ried im Innkreis.