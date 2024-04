Zwei Familien suchen verzweifelt Vater und Bruder

Am Mittwoch gegen 22.10 Uhr ging bei der Polizei in Gmunden die Anzeige ein, dass ein 59-Jähriger, nur mit einem Nachthemd bekleidet, seit 20 Uhr von einer Betreuungseinrichtung in Gmunden abgängig war. Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera, Polizeidrohnen sowie Polizei-Diensthunde wurden zugezogen. Dann begann eine groß angelegte Suchaktion. Schlussendlich wurde der Abgängige gegen 2.20 Uhr von der Feuerwehr lebend, jedoch unterkühlt, in der Krottenseestraße aufgefunden. Er kam nach der Erstversorgung in das Klinikum Vöcklabruck.