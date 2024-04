„Wir lassen uns sicher nicht einschüchtern“

Hauteng! So ist das Finale zwischen KAC und Salzburg perfekt beschrieben. Auch nach dem 4:2, mit dem Rot in der Serie 2:1 in Front ging, bleibt Boss Oliver Pilloni vorsichtig. „Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende hätte die Partie kippen können. Beeindruckt hat mich aber, wie wir nach dem 0:2 in Drittel zwei zurückgekommen sind. Wichtig ist nun, dass wir einmal vom Start weg bereit sind.“ In Spiel zwei in Salzburg war Rot ja auch 0:1 zurück, drehte das in ein 5:2.