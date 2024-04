Wahnsinn! KAC holt sich nach 0:2 noch den 4:2-Sieg

Der KAC übernimmt die 2:1-Führung in der Finalserie der ICE-Hockey-Liga! Nach 0:2-Rückstand nach 20 Minuten kam der KAC gegen Salzburg im zweiten Abschnitt immer besser in Fahrt, glich aus – und Jan Mursak brachte die Klagenfurter dann mit 3:2 in Front. Ein Super-Save von Sebastian Dahm und ein Tor von Bischofberger besiegelten den 4:2-Erfolg.