Europäische Kommission ebnet den Weg für Flugtaxis

Die Europäische Kommission will den Weg für Flugtaxis in der EU ebnen. Ein am Mittwoch angenommenes Maßnahmenpaket soll den Grundstein für die Nutzung moderner Luftfahrzeuge legen, teilte die Behörde in Brüssel mit. Ziel ist es, einheitliche Regelungen innerhalb der EU-Staaten zu schaffen. Damit soll unter anderem ein sicherer Luftverkehr gewährleistet werden.