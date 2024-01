Hyundai will ins Geschäft mit Lufttaxis einsteigen

Der südkoreanische Autohersteller Hyundai macht Ernst bei seinen Lufttaxi-Plänen. Der Konzern stellte auf der Technik-Messe CES in Las Vegas ein Fluggerät für bis zu vier Passagiere vor, das bis 2028 in Betrieb gehen soll. Testflüge der Maschine mit acht Propellern sollen noch heuer beginnen. Sie solle nicht lauter als ein Geschirrspüler sein, kündigte Hyundais Tochterfirma Supernal an.